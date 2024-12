Jornalista lança jogo e curso online que ajuda a educar com positividade

Fernanda Côrtes Imagem: Alle Vidal/Divulgação

Apaixonada pelo público infantil, Fernanda, que é mãe de dois adolescentes, desenvolve projetos que contribuem com uma educação mais positiva e amorosa. E foi assim que nasceu o Desafio AMAR, um curso online, lançado recentemente, com oito videoaulas e exercícios para falar sobre: Aprender as Emoções, Movimentar o corpo e acalmar a mente, Ativar a curiosidade e Relacionamentos positivos.

O AMAR é baseado no modelo SPIRE, de bem-estar e felicidade integral, criado pelo psicólogo americano Tal Ben-Shahar. "Eu entendi que podemos levar esses conceitos para a vida das crianças, de uma maneira bem lúdica e divertida. Meu propósito é ajudar pais e professores a desenvolverem novos hábitos para uma educação mais positiva", diz.

Este ano, Fernanda lançou o livro "Estou com medo, e agora?", o segundo da série "Vamos Entender as Emoções". No ano que vem será a vez de "Estou com raiva, e agora?", e outros títulos sempre falando sobre emoções e positividade para as crianças.