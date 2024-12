Bailarina Eliana Favarelli representa o Brasil com tango aéreo na Tailândia

Eliana Favarelli representa o Brasil na nona Competição de Dança Aérea e Pole Arte, na Tailândia. Reconhecida por suas apresentações em importantes competições internacionais, a bailarina, que conta com mais trinta prêmios internacionais, se apresenta com o parceiro Reginaldo Sama no dia 14 de dezembro em Bangkok.

Eliana Favarelli Imagem: Divulgação

Eliana Favarelli apresentará na Tailândia uma coreografia de tango aéreo - o estilo de dança caracterizado por seus movimentos precisos que ganham uma nova dimensão no ar.