Revalidação de Diploma nos EUA: como brasileiros podem atuar no exterior

O primeiro passo para a maioria dos profissionais é realizar uma avaliação das credenciais acadêmicas. Esse processo é feito por empresas especializadas, como a World Education Services (WES) ou a Educational Credential Evaluators (ECE), que analisam as disciplinas cursadas e a carga horária para definir a equivalência do diploma nos EUA. Essa avaliação é essencial para que o profissional possa comprovar a formação acadêmica em nível equivalente ao exigido pelos empregadores americanos.

A revalidação de diplomas é diferente para cada área. Na área de saúde, por exemplo, médicos, enfermeiros e dentistas precisam cumprir exigências específicas, como exames de proficiência e programas de residência ou especialização, além de licenças estaduais. Engenheiros, arquitetos e contadores, por sua vez, devem passar por exames de certificação e registros em conselhos profissionais, que variam de estado para estado.

Muitas profissões regulamentadas nos EUA exigem que o candidato passe em um exame de licenciamento para poder exercer a profissão. Esses exames testam conhecimentos específicos e podem incluir uma avaliação prática, como no caso dos advogados, que precisam ser aprovados no Bar Exam para advogar em um estado americano. Para enfermeiros, o NCLEX é o exame necessário, enquanto os contadores fazem o CPA Exam.

Além da revalidação do diploma, é essencial que o profissional brasileiro obtenha um visto que permita o exercício de atividades profissionais nos EUA. Vistos como o H-1B, para profissionais especializados, o O-1, para aqueles com habilidades extraordinárias, e o TN, para algumas nacionalidades, são opções comuns. Cada tipo de visto possui requisitos específicos de qualificação e processo de aplicação.

Mesmo com o diploma revalidado, muitos brasileiros optam por realizar cursos de aperfeiçoamento ou uma especialização nos EUA para fortalecer o currículo e se adaptar melhor ao mercado de trabalho americano. Essa iniciativa pode facilitar a busca por oportunidades e ajudar o profissional a construir uma rede de contatos local.

A revalidação do diploma nos EUA exige preparação e paciência, mas é um passo essencial para abrir portas no mercado americano. Com o suporte certo e o cumprimento de cada etapa, profissionais brasileiros podem transformar sua formação acadêmica em uma carreira bem-sucedida nos Estados Unidos.