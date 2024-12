Dani Stolai é eleita a melhor apresentadora de TV no Prêmio ABC 2024

A estrela do reality "Super Dani", do programa Amaury Jr, Dani Stolai, foi a grande vencedora do Prêmio ABC 2024, realizado no dia 3 de dezembro. Pela segunda vez consecutiva, ela foi reconhecida como a Melhor Apresentadora de TV, se tornando a única a alcançar tal feito na história da premiação. Além deste prêmio, Dani se destacou em outras categorias, levando a estatueta de ouro na disputa por Melhor Programa de TV, com o seu "All Inclusive" e também faturou o "Legado do Lobo".

Dani Stolai Imagem: Divulgação

O evento, que reúne os principais nomes da mídia e entretenimento do Grande ABC em São Paulo, celebrou o talento e o trabalho da apresentadora, que se mantém como uma das figuras mais influentes da região. "Ter esse reconhecimento por mais um ano, ao lado de grandes nomes e empresas do segmento de comunicação reafirma meu propósito e é reflexo da confiança que o público também deposita em mim. Esses prêmios representam não apenas o meu trabalho, como também o esforço de toda a minha equipe", celebra Dani.