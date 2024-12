Práticas para desenvolver resiliência e inteligência emocional em 2025

Com o início de um novo ano, surge a oportunidade de fortalecer algumas competências, como resiliência e inteligência emocional. Rodrigo de Aquino, executivo em felicidade e bem-estar, explica como a psicologia positiva e outras técnicas de desenvolvimento humano podem ser ferramentas importantes para o crescimento pessoal.

Imagem: Reprodução

O que são inteligência emocional e resiliência?

A inteligência emocional está conectada à autoconsciência, ou seja, à capacidade de reconhecer forças, fraquezas, habilidades e pontos de atenção. Com base nisso, é possível gerenciar as emoções, ações e reações diante dos acontecimentos da vida. Já a resiliência, essencial para o bem-estar, é construída a partir da conexão entre agilidade cognitiva, autoeficácia, regulação emocional, otimismo e autocompaixão. Essa combinação permite enfrentar adversidades com flexibilidade, adaptabilidade e força renovada, isto é, se recuperar das adversidades para conquistar um crescimento pós-traumático.