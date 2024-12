Jaguar apresenta Type 00, seu novo carro-conceito

Na última segunda-feira (02), durante a Miami Art Week, a Jaguar revelou o Type 00, um carro-conceito que redefine sua identidade e traça o rumo da marca para os próximos anos. Com um design minimalista e inovador, o Type 00 se destaca pelas linhas fluidas e proporções ousadas, como as rodas de 23 polegadas e o estilo boat-tail na traseira. Além disso, suas cores rosa e azul simbolizam uma nova fase criativa, batizada de Modernismo Exuberante, marcando a transição da Jaguar para um futuro mais sustentável e estilisticamente renovado.

Imagem: Reprodução

O Type 00 celebra a história da montadora com o prefixo "Type", que remete a modelos icônicos como o E-Type, enquanto os dois zeros representam emissões zero de poluentes e o início de uma nova era. Entre suas inovações estão as entradas de ar ocultas, um teto panorâmico integrado e um interior futurista com volante oval, telas retráteis e a ausência de um cluster de instrumentos visível. A exclusividade do modelo também se reflete na substituição do tradicional logotipo da Jaguar por uma placa dourada próxima à roda dianteira.