Álvaro Garnero estreia Camarote Alma Rio na Sapucaí em 2025

Alvaro Garnero ao lado de seus sócios Imagem: Divulgação

Contando com três andares, em um espaço de 2.500 m², lounge externo com vista privilegiada para os desfiles, alta gastronomia, open bar premium e atrações de grandes nomes da música nacional e internacional.

O Alma Rio mantém sua exclusividade com acesso limitado a apenas 1.500 convidados pagantes, todos indicados por um seleto grupo de curadores. Já estão confirmados os artistas Seu Jorge, Marcelo D2 e Silva. Além disso, o espaço incluirá um nightclub eletrônico, com DJs nacionais e internacionais. Graças à curadoria internacional e aos esforços dos sócios nas negociações, em breve serão anunciados labels e eventos internacionais exclusivos no camarote, com a presença dos maiores DJs de música eletrônica.

O camarote ALMA conta com um SPA, área de descanso e toaletes equipados com produtos premium. Os convidados também terão acesso a um ponto de encontro no Jockey Club, onde poderão personalizar suas camisetas, usufruir de um concierge exclusivo, drinks, áreas de descanso e transporte premium direto para a Sapucaí.

O arquiteto e urbanista João Uchôa é o criador do conceito do "Alma Rio". Com uma visão que vai além da infraestrutura, João enxerga a arquitetura e a cenografia como elementos essenciais para criar experiências impactantes.

Em parceria com o Instituto Percepções e alinhado à Agenda 2030 da ONU, o camarote adotará medidas de coleta seletiva, zerando a pegada de carbono e promovendo o uso de materiais ecológicos. A inclusão social também é um dos pilares do evento, com iniciativas voltadas para o empreendedorismo social, redução de desperdícios e oportunidades de desenvolvimento por meio do Instituto Capim Santo.