Luxo e o Mercado Pet

Versace

A Versace oferece camas luxuosas decoradas com o icônico padrão Barroco, que une conforto e estilo. Feitas com materiais premium, as camas garantem o máximo de conforto sem comprometer a estética. Além disso, a marca oferece coleiras e guias adornadas com o famoso logo Medusa e detalhes em ouro, reforçando o DNA luxuoso da Versace.

Dolce & Gabbana Imagem: Reprodução

Dolce & Gabbana

Além de sua vibrante linha de acessórios, a Dolce & Gabbana estreou no mercado de fragrâncias para cães com o lançamento de "Fete", uma névoa de perfume inspirada no amor de Domenico Dolce por seu fiel companheiro, Fefe. Embora controversa, a fragrância foi criada para proporcionar uma rotina de beleza divertida e sofisticada para os pets, mantendo o mesmo nível de elegância que a marca oferece a seus clientes humanos.