Péricles e Lidiane promovem Bazar Solidário em São Paulo

Na noite da última quinta-feira (21), aconteceu em São Paulo o Bazar Solidário, idealizado e criado por Lidiane Faria, esposa e do cantor Péricles. Com itens doados pela família e amigos da anfitriã, toda a renda arrecadada foi destinada à Casa Hope, instituição 100% filantrópica que oferece apoio biopsicossocial e educacional a crianças e adolescentes portadores de câncer e transplantados de medula óssea, fígado e rins, juntamente com seus acompanhantes.

Péricles e Lidiane Imagem: Luh Ramalho/Benza Filmes

Péricles e Lidiane conheceram pessoalmente o trabalho da Casa Hope após uma visita do artista à instituição em outubro. Diversos itens novos, seminovos, com etiquetas e de marcas de luxo foram vendidos a preços que variavam entre 15 e 400 reais. Além disso, foi promovido também um leilão com figurinos icônicos do cantor. A ideia é que o Bazar Solidário aconteça anualmente, sempre em prol de instituições e pessoas que necessitam.