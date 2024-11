Orlando tem mais de 20 eventos para celebrar as Festas de Fim de Ano

Asian Lantern Festival Imagem: Reprodução

Além dos parques, há eventos fora deles, como o "Asian Lantern Festival" no Central Florida Zoo (15 de novembro a 19 de janeiro de 2025), o "Festival of Trees" no Orlando Museum of Art (16 a 24 de novembro), a "Cerimônia de Iluminação da Árvore" (22 de novembro), e o "Dazzling Nights" no Harry P. Leu Gardens (29 de novembro a 5 de janeiro de 2025). Também há concertos no Dr. Phillips Center e o "Ye Olde Hometown Christmas Parade" (7 de dezembro) em Winter Park.

Nos hotéis, o "ICE!" no Gaylord Palms (15 de novembro a 4 de janeiro de 2025) e atividades exclusivas em resorts como o Four Seasons e o Ritz-Carlton oferecem uma experiência completa para as festas de fim de ano.

Mais detalhes podem ser encontrados no site oficial do Visit Orlando.