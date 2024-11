Maurício Manieri realiza show especial de fim de ano no Espaço Unimed

Maurício Manieri está de volta com uma nova edição da superprodução "Classics". Em São Paulo, o cantor realiza um show especial de fim de ano no dia 1º de dezembro, no Espaço Unimed.

Maurício Manieri Imagem: Giu Pera/Divulgação

Em "Classics", Maurício Manieri revisita os sucessos das décadas de 70, 80 e 90, em uma celebração da música romântica. Para esta nova edição, o cantor preparou uma produção ainda mais grandiosa. O setlist é composto pelos seus maiores sucessos, como "Minha Menina", "Bem Querer", "Se Quer Saber", além de clássicos do universo pop romântico nacional e internacional como "Cheia de Charme", "Eu Juro", "Rock & Roll Lullaby", "Lady In Red", "Love Is In The Air" e "Classic", entre outros.