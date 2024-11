Mara Maravilha apresenta seu afilhado artístico, o cantor Wilson Ramos

A cantora e apresentadora Mara Maravilha comanda o "Programa da Maravilha", exibido na Rede Gospel de Televisão e o "PodMara", seu podcast transmitido em seu canal oficial no YouTube. Além disso, Mara está investindo em novos talentos musicais, como Wilson Ramos, cantor que recentemente se apresentou no "Programa Raul Gil", do SBT.

Mara Maravilha e Wilson Ramos Imagem: Samuel Paixão/Divulgação

"Wilson é completo. Ele canta de gospel a romântico, utilizando todas as técnicas de maneira precisa e minuciosa. Ele é a minha aposta, e para 2025 vamos produzir singles que surpreenderão o grande público", afirma Mara. Wilson Ramos, que também se destaca no ramo empresarial financeiro, expressa sua gratidão por ter uma madrinha artística: "Mara se tornou uma irmã para mim. Ela é muito cuidadosa e, através de sua longa trajetória, se preocupa não apenas com a carreira, mas também com meu desenvolvimento espiritual, familiar e profissional. Tenho certeza de que 2025 trará novidades que surpreenderão positivamente muita gente", conclui Wilson, que em breve entrará em estúdio para gravar novas músicas.