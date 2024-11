Temporada de Festas em Nova York com a Broadway

Nova York é um dos destinos preferidos para o feriado do final do ano e, para os turistas, os espetáculos da The Broadway Collection são itens indispensáveis no roteiro. No dia 28 de novembro, as festividades do Thanksgiving (Dia de Ação de Graças) começam com a tradicional Parada de Ação de Graças da Macys. Milhões de espectadores tomam as ruas de Manhattan para acompanhar os carros alegóricos, os balões gigantes e terão a chance de assistir às apresentações de musicais como:

Hell's Kitchen Imagem: Marc J. Franklin/Divulgação

Hell's Kitchen

Musical semi-autobiográfico no formato jukebox, baseado na infância de Alicia Keys no bairro Hell's Kitchen, em Manhattan, na década de 1990. Com mais de 20 músicas e letras de Alicia Keys (embora ela não se apresente no espetáculo), como "No One", "Empire State of Mind" e "If I Ain't Got You".