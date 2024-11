Alex Slama estreia espetáculo baseado em livro de Emmanuel Carrère

A peça "DENTRO DO ADVERSÁRIO", em cartaz até 16 de dezembro na Casa Slamb, o ator Alex Slama traz ao centro do palco reflexões sobre a moralidade e a loucura na sociedade contemporânea a partir da obra "O Adversário", do autor francês Emmanuel Carrère. A montagem, com dramaturgia de Leo Lama, e direção geral de Bia Szvat, que assina a encenação ao lado de Herbert Richers Jr, joga luz sobre o narcisismo exacerbado, que pode levar à loucura, ao descontrole ou ao crime.

DENTRO DO ADVERSÁRIO Imagem: Caio Camillo/Divulgação

O espetáculo estreia a programação teatral da Casa Slamb, novo espaço cultural do bairro de Pinheiros, inaugurado em abril de 2024. Criado pelos irmãos Artur e Alex Slama, o local oferece práticas integrativas que transitam na união entre arte, cultura, educação e entretenimento, contemplando diversas vertentes dos processos criativos e artísticos, para todas as idades.