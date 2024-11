Caio Mutai: A jornada do artista oriental no Teatro e no Audiovisual

Caio Mutai Imagem: Divulgação

Em seu currículo, destacam-se produções como "As Five" e a série musical "O Coro", da Disney+. Esses trabalhos não apenas consolidaram seu talento em ambas as áreas, mas também o permitiram abordar papéis complexos e contrastantes. Mutai conta que a experiência de interpretar personagens tão distintos em cada projeto — um jovem abusivo em O Coro e um doce jovem gay em As Five — foi desafiadora, mas enriquecedora. Ele destaca também o orgulho de estar ao lado de Ana Hikari, a primeira protagonista amarela da Globo, contribuindo para um marco de representatividade.

Na nova fase de sua carreira, Caio está prestes a estrear no cinema com Furnas Fundas, onde interpreta um vampiro, e descreve o projeto como o papel mais transformador que já assumiu. Para compor o personagem, ele se envolveu em um intenso processo de pesquisa e preparação. "Nós, desse núcleo, tivemos acompanhamento de uma preparadora desde os primeiros encontros e ensaios. Foram muitas experimentações, laboratórios e conversas para dar vida a essa figura fantástica e, ao mesmo tempo, perturbadora."

Caio também revela como sua luta pela representatividade o levou a investir em novos projetos como produtor. Em pré-produção, ele prepara uma peça de teatro e um musical que visam fomentar a participação de artistas orientais e outras minorias. "É mais do que um projeto pessoal, mas um grande sonho que já estou começando a realizar: me tornar esse produtor que falta no mercado para incluir as minorias que tanto são deixadas de lado", conta.

Questionado sobre a inclusão de artistas amarelos no Brasil, Caio é direto e crítico. Ele acredita que a mudança será lenta enquanto a estrutura do mercado permanecer inalterada. "A estrutura racista é composta não só pelas empresas e governantes, mas também pelo público, que é a base disso tudo. Eles se retroalimentam, e esse ciclo precisa ser quebrado."

Caio Mutai olha para o futuro com determinação e uma dose de realismo. Mesmo com uma visão esperançosa, ele admite que os avanços ainda são lentos, mas se compromete a continuar trabalhando por uma indústria mais inclusiva. Além de Furnas Fundas, o ator tem um curta-metragem de comédia musical e uma websérie prestes a estrear. Entre um projeto e outro, ele deixa uma mensagem clara: "O poder da representatividade está em devolver sonhos e autoestima a quem nunca se enxergou nesses espaços. Isso é o que me motiva a continuar."