Por que as marcas de luxo devem investir em storytelling?

No contexto das marcas de luxo, a necessidade de contar uma história única torna-se evidente ao observarmos que Bentley, Rolls-Royce e Lamborghini oferecem produtos semelhantes, mas a escolha entre eles vai além do produto em si, abrangendo o que cada marca representa e como ela faz os consumidores se sentirem. Um exemplo notável de uma marca que utiliza o storytelling de maneira exemplar é a Louis Vuitton. Desde sua fundação na década de 1850, quando introduziu um baú facilmente empilhável, a marca construiu uma longa associação com a arte da marcenaria e o couro, além das viagens de luxo, elementos que ainda definem sua identidade.

Rolls-Royce Imagem: Reprodução

Quando falamos de marcas de luxo, é essencial lembrar que o lucro não é o principal fator dessa história. Embora a rentabilidade seja vital para qualquer empresa, o propósito de uma marca de luxo está intrinsecamente ligado à entrega de produtos ou serviços de qualidade excepcional. As grandes marcas de luxo buscam criar uma atmosfera de aspiração para o consumidor, integrando um propósito que transcende o valor monetário, fidelizando seus clientes ao longo do tempo. A conexão é um pilar essencial na construção de um storytelling eficaz para essas marcas. Além disso, no universo do luxo, o vocabulário deve ser cuidadosamente selecionado para transmitir essa exclusividade.

Lamborghini Imagem: Reprodução

Compreender as raízes da marca e a direção para onde ela deseja ir é o primeiro passo para um storytelling bem-sucedido. Contar uma história singular, original, emocionalmente envolvente e, acima de tudo, aspiracional, conectando cada pilar do luxo à narrativa, permite à marca crescer sem perder sua visão, destacando-se da concorrência e estabelecendo uma conexão de longo prazo com seus clientes.