CCXP24 exibe pré-estreia de 'O Auto da Compadecida 2'

A CCXP24, o maior festival de cultura pop do mundo, confirma para o sábado (7) um painel exclusivo sobre "O Auto da Compadecida 2". A apresentação contará com a presença dos protagonistas Matheus Nachtergaele e Selton Mello, que retornarão ao Palco Thunder by Claro tv+ para discutir a sequência do clássico do cinema nacional.

Imagem: Divulgação

Após o sucesso do painel na CCXP23, a dupla vai compartilhar novidades sobre o filme. Os atores também vão falar sobre o processo de retomada de seus icônicos personagens, João Grilo e Chicó, e revelar detalhes dos bastidores da produção.

Além do painel, os participantes terão a oportunidade exclusiva de assistir à pré-estreia do filme, que chega aos cinemas em 25 de dezembro de 2024. O elenco conta ainda com Taís Araujo, Humberto Martins, Luis Miranda, Eduardo Sterblitch, Fabiula Nascimento, Virginia Cavendish e Enrique Diaz. A trama se passa 20 anos após os eventos do primeiro filme, trazendo de volta a cidade fictícia de Taperoá e seus mais icônicos personagens.