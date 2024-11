D&D Shopping Inaugura Exposição de Natal

Com a chegada das festas de fim de ano, o D&D Shopping se transforma em um ponto de encontro natalino. A partir de 13 de novembro, o espaço se torna uma galeria conceitual de design com a exposição "Natal Mágico D&D". Contando com a participação de 31 profissionais, incluindo arquitetos, designers de interiores, paisagistas, decoradores e influenciadores, a mostra traz uma proposta criativa: a customização de renas, um dos maiores símbolos do Natal em todo o mundo.

Imagem: Divulgação

Assim como nos anos anteriores, o Natal no D&D realizará uma exposição beneficente. Durante a mostra, as renas customizadas estarão à venda, e toda a arrecadação será destinada à compra de brinquedos para crianças do Jardim Edith e comunidades vizinhas. Além disso, parte da verba será revertida para a Casa de Maria, uma instituição sem fins lucrativos que oferece serviços gratuitos, com o objetivo de garantir atendimento socioassistencial a pessoas com doenças raras, síndromes neuropsicomotoras e AME Campos do Jordão. As renas serão produzidas pela Indusparquet, loja apoio na mostra. A exposição tem entrada grátis e fica exposta até 06 de janeiro de 2025, no D&D Shopping.