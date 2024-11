Vilhenna Carvalho no Salão CasaModa

A marca Vilhenna Carvalho, que fabrica calçados e bolsas artesanalmente desde 2007, está presente na edição de 2024 do Salão CasaModa e nos contou as novidades nas novas coleções. Para o próximo inverno, a marca aposta no clássico animal print e nos tons terrosos, aliados ao seu trabalho diferenciado de pedrarias bordadas à mão e a técnicas artesanais genuinamente brasileiras.

Vilhenna Carvalho Imagem: Divulgação

Com origem na Bahia, a coleção apresenta peças inéditas em palha de bambu, com um toque de sofisticação que reflete a autenticidade do artesanato local.