Jorge Gerdau Johannpeter é reconhecido no Global Business Hall of Fame

Por essa contribuição e tantas outras ao longo de sua carreira, também à frente do Grupo Gerdau junto aos seus irmãos, Jorge foi reconhecido no Global Business Hall of Fame da Junior Achievement (JA Worldwide), na categoria Líder, tornando-se o primeiro brasileiro a fazer parte desse seleto grupo de homenageados. Na última segunda-feira (04), um encontro reuniu líderes e admiradores para reconhecer o legado e impacto de Jorge.

Luis Furlan, Lydia Sayeg e Jorge Gerdau Imagem: Divulgação

Adriana Mesa, Santiago Franco, Pedro Englert, Alexandre Mutran, Jorge Gerdau e Brenda Santos Imagem: Divulgação