Parque Ibirapuera Celebra o Dia Mundial da Gentileza com nova ação

No próximo dia 13 de novembro, o Parque Ibirapuera será palco de uma atividade que celebra o Dia Mundial da Gentileza. A iniciativa contará com uma oficina interativa promovida por Rodrigo de Aquino, Embaixador do projeto Doe Sentimentos Positivos no Estado de São Paulo, cuja missão é expandir a prática da gentileza com base na Psicologia Positiva, Neurociência e na Agenda 2030 da ONU.

Parque Ibirapuera Imagem: Reprodução

"Praticar gentileza é benéfico não só para quem a recebe, mas, principalmente, para quem a realiza. Esse tipo de atitude aumenta os níveis de felicidade e cria um círculo virtuoso de bem-estar social", afirma o especialista. A oficina, com vagas limitadas para 50 participantes, oferecerá uma abordagem teórica e prática sobre a importância das emoções positivas no cotidiano. Segundo Rodrigo, as práticas de gentileza têm o poder de impactar positivamente o bem-estar emocional, promovendo maior conexão e empatia.