Musical Natal Mágico comemora 10 anos em São Paulo

O Teatro Claro Mais SP recebe, no próximo dia 07 de dezembro, o musical Natal Mágico, uma produção do diretor italiano Billy Bond. O espetáculo tem temporada marcada até o dia 22 de dezembro. Com o chamado efeito 4D, as pessoas sentirão os efeitos climáticos das cenas, com direito a ventanias e até cheiros. Além de projeções em 3D, há movimentos de cenário controlados por computadores e uma iluminação diferenciada. A montagem conta com 32 atores cantando ao vivo, entre eles 10 crianças, totalizando 70 personagens, 200 figurinos, 5 cenários e Leds de altíssima definição, tudo para compor o plano de fundo dessa época mágica.

Musical Natal Mágico Imagem: Bianca Tatamiya/Divulgação

O musical começa com a saída do Papai Noel da Lapônia, em um trenó, para ir ao encontro de três crianças no Brasil. Nesta nova megaprodução, Papai Noel volta para realizar um sonho de Clarinha e Felipe que, por ventura, acabam lhe mostrando valiosas lições de fraternidade e amor.

SERVIÇO

Natal Mágico

Temporada: 7 a 22 de dezembro

Dias 8, 5 e 22 tem sessões extras às 11h30 da manhã.

Teatro Claro São Paulo - Rua Olimpíadas, 360 - Vila Olímpia, São Paulo - SP.

Ingressos: Uhuu.com