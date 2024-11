Como fazer uma limpeza energética em casa

Amadurecer é, acima de tudo, saber o que quer e sentir-se bem em recusar convites para sair de casa, se for o que deseja. Mas quem ainda não experimentou essa mudança, talvez não consiga entender. Com o tempo, entendemos que um guarda-roupa bem escolhido e versátil vale mais do que um closet lotado.

Cultivando a Energia da Sua Casa

Uma casa que acolhe, que nos abraça, precisa de energia positiva. Se você sente que sua casa não está te proporcionando descanso e renovação, pode ser hora de fortalecer essa relação com ela. Uma limpeza energética simples pode ser o primeiro passo para tornar seu lar um lugar ainda mais especial. Confira algumas dicas de como renovar a energia da sua casa:

Após o banho, jogue um pouco do chá no corpo, do pescoço para baixo, visualizando a limpeza de energias antigas. Hora de relaxar - Antes de dormir, tome uma xícara do chá e sinta-se em paz. Que esse momento seja uma reconexão entre você e o seu espaço.

"A casa e seu morador, uma relação de amor…" - Cris Bevilaqua