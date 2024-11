Prêmio Bibi Ferreira 2024: Veja como foi e conheça os ganhadores da noite

A abertura da cerimônia contou um um discurso de abertura de Marllos Silva celebrando os 33 anos de criação da Lei Rouanet, que fomenta a economia criativa e gera emprego e oportunidades para diversos profissionais - no palco e fora dele. Pela criação do mecanismo de fomento, o Ministério da Cultura foi homenageado com a Medalha Arthur Azevedo, recebido pelo Secretário de Economia Criativa e Fomento Cultural do Ministério da Cultura (MinC), Henilton Menezes, representando a Ministra Margareth Menezes e todos os profissionais da pasta.

Outra grande homenagem da noite foi prestada à Nathalia Timberg, que aos 95 anos discursou durante quase 10 minutos no palco do Teatro Santander sobre a contribuição atemporal do teatro, acompanhada de uma prolongada salva de palmas.

"A emoção é a grande escola do teatro - é o que está por trás de tudo, nos impulsionando e nos trazendo a responsabilidade de mantê-lo vivo nos dias de hoje. Estou aqui, muito feliz e honrada. Desculpe este banho de lágrimas - é parte dessa emoção de estar aqui recebendo esta homenagem e o carinho do teatro, dos colegas, amigos, dos meus mestres, diretores, de todos que compartilharam comigo este privilégio incrível - mantermos vivo essa coisa milenar que existe entre nós - o teatro"

A cerimônia contou ainda com apresentação de uma carta aberta, lida por Saulo Vasconcelos endereçada aos produtores culturais, mecenas e patrocinadores. O documento foi escrito pelo Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões (Sated - SP) após uma Assembléia e que pede por melhorias na remuneração e salário dos profissionais das Artes Cênicas para que possam se dedicar com afinco a atuação e exercerem sua profissão com a segurança e garantia de qualidade de vida.

Premiados e homenageados

A noite também contou com números musicais apresentados por Tiago Abravanel. Entre as performances apresentadas durante a noite, houve uma abertura especial para o prêmio com letra composta por Marllos Silva, Música de Elton Towersey e Arranjo de Natan Badue, o tradicional in memoriam, e números de produções indicadas como "Beetlejuice - O Musical", "Um Grande Encontro - O Musical", "Funny Girl - A Garota Genial", "Priscilla - A Rainha do Deserto" - "Cabaret - Kit Kat Club" e "O Rei do Rock - Musical".