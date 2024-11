Hairspray ganha participação especial de Leandro Lima como Elvis Presley

A ideia da collab entre os espetáculos partiu da missão de divulgar o mercado musical como um todo, visando o crescimento e fortalecimento do segmento no país. Marília Di Dio, uma das criadoras do Cena Musical e responsável pela iniciativa, contou sobre a satisfação de ações como essa: "O Cena Musical procura sempre estar à frente na comunicação do teatro musical no Brasil. É muito bom contar com produções abertas a fazer esse tipo de encontro, pois isso promove um intercâmbio saudável e muito positivo para manter vivo o teatro musical brasileiro que tanto amamos", comemora.

Imagem: Divulgação