Auditório Ibirapuera recebe nova temporada de "Quebra Nozes"

Entre os dias 6 e 15 de dezembro, o Auditório Ibirapuera, no Parque Ibirapuera, será palco pelo segundo ano consecutivo de uma nova temporada de "O Quebra Nozes", com 13 apresentações, produzido pela Cisne Negro Cia de Dança. O espetáculo, que se tornou sinônimo de Natal em São Paulo, chega à sua 41ª edição, mantendo a tradição de celebrar as festas natalinas por meio da dança e da música de Tchaikovsky. Desde sua estreia, mais de 500 mil pessoas já assistiram ao espetáculo.

Espetáculo "Quebra Nozes" Imagem: Divulgação

Dividido em dois atos, "O Quebra Nozes" conta a história de Clara, uma menina que, na noite de Natal, recebe vários presentes, mas se encanta especialmente por um boneco quebra-nozes, presente de seu tio. Ao adormecer, Clara sonha com um mundo mágico, onde brinquedos ganham vida, dançam e lutam batalhas épicas. Ela é conduzida ao Reino das Neves e ao Reino dos Doces, onde é homenageada com danças típicas de vários países, culminando no deslumbrante pas-de-deux da Fada Açucarada.