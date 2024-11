Dom Casmurro, clássico de Machado de Assis, ganha musical inédito

Uma dos clássicos da literatura brasileira, "Dom Casmurro", de Machado de Assis, está prestes a ganhar uma nova adaptação no formato de musical, que estreia no dia 4 de novembro no Teatro Estúdio, em São Paulo, para uma curta temporada com sessões às segundas, terças e quartas. Essa realização independente é fruto da parceria entre A Casa Que Fala e a Tomate Produções, sob a direção de Zé Henrique de Paula, que traz uma visão inovadora para a obra. As letras, músicas e direção musical são assinadas por Guilherme Gila, o texto adaptado ganha os contornos do ator e escritor Davi Novaes e a direção de movimento é de Zuba Janaína.

Dom Casmurro Imagem: Hallan Fidelis/Divulgação

Luci Salutes assume o papel de Capitu, a enigmática protagonista com seu olhar "de cigana", que provoca paixões e dúvidas em Bentinho. Rodrigo Mercadante interpreta Bentinho, o narrador consumido por ciúmes e inseguranças, enquanto Cleomácio Inácio encarna Escobar, o melhor amigo cuja relação com Capitu gera conflitos. Larissa Carneiro assume a forma de Prima Justina, a figura leal que contrasta com os dilemas dos protagonistas, e de Sancha, amiga de Capitu e esposa de Escobar. Fábio Enriquez assume o papel de José Dias, o curioso agregado da família, e Nábia Villela traz à vida Dona Glória, a mãe influente que molda as decisões de Bentinho. Por fim, Eduardo Leão interpreta Tio Cosme, o parente sábio que oferece cautela em meio ao turbilhão emocional da trama.

Um dos aspectos mais inovadores da adaptação é a escolha musical. Gila e Novaes optaram por uma trilha que vai do rock à MPB, refletindo as emoções e conflitos dos personagens.