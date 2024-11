5 filmes para entender os impactos da inteligência artificial na sociedade

1. 2001: Uma Odisseia no Espaço (1968)

Dirigida por Stanley Kubrick, a obra explora a relação entre os humanos e a inteligência artificial. O filme é baseado no livro homônimo do autor britânico Arthur C. Clarke. É considerado um marco para a ficção científica.

A história tem como ponto central uma missão humana ao planeta Júpiter. Ao longo da aventura, uma inteligência artificial criada pelos humanos se revela uma ameaça. A obra proporciona importantes reflexões sobre a evolução das tecnologias criadas pelos humanos.

Onde assistir: Max, Amazon Prime Video e Apple TV.

Matrix (1999) Imagem: Reprodução

2. Matrix (1999)

O clássico que revolucionou o cinema é estrelado por Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss e Laurence Fishburne.

Por meio da história de Thomas Anderson/Neo, um programador e hacker que descobre que vive em uma simulação, a obra apresenta uma reflexão profunda sobre a realidade e a influência da tecnologia na sociedade.

Onde assistir: Max, Amazon Prime Video e Apple TV.