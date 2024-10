Como atrair mais amor para a sua casa e vida com Feng Shui

Repare nos quadros da sua casa, se sugerem figuras solitárias, por exemplo, um cavalo correndo ou um vaso com apenas uma flor, pode remeter à solidão. A sugestão é substituir por um quadro com muitas flores, casais apaixonados ou figuras que remetem a felicidade e ao amor. Mais uma dica é sempre acreditar que o seu amor está chegando e isso pode ser praticado com comportamentos e exercitando a felicidade como se o seu par já tivesse sido encontrado. Na hora de dormir, a dica é desarrumar o lado da cama que ainda está vago, como se alguém fosse utilizar e, de manhã, arrume como se daquele lado já tivesse sido usado.

Para tudo que você se abre, o Universo te trás!

"A casa e seu morador, uma relação de amor…" - Cris Bevilaqua

"Descubra o que representa o amor para você e encha sua casa com isso. Uma mulher procurou-me querendo encontrar um amor para sua vida. Limpamos sua casa e perguntei o que representava o amor. Então ela respondeu que era a cor ROSA, especificamente rosas cor de rosa e corações, sugeri então, que ela plantasse rosas cor de rosa em seu jardim, muitas rosas! Pintou seu quarto de um tom suave de rosa e colocou diversas fotos e almofadas em forma de coração! Sugeri que acrescentasse fotos de casais felizes juntos. Em menos tempo do que esperava, ela encontrou um professor da universidade local e se apaixonaram! Estão Felicíssimos!" (Texto do livro "Espaço Sagrado" de Denise Linn.)