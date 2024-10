Cia. Paulista de Dança encena o ballet clássico La Bayadère em São Paulo

Imagem: Renan Livi/Divulgação

A obra narra a história de Nikiya, uma dançarina do templo (Devadasi; a palavra francesa Bayadère, derivada do português "baladeira") e de Solor, um jovem guerreiro. Os jovens apaixonados planejam fugir juntos e juram fidelidade diante do fogo sagrado. No entanto, Solor se esquece do juramento quando Rajá oferece a ele a mão de sua filha Gamzatti. Ao saber do casamento, Nikiya vai ao encontro de Gamzatti e revela o seu amor pelo noivo da outra, implorando que o deixe. Gamzatti tenta comprá-la com joias e presentes, mas a dançarina recusa todas essas ofertas mundanas. E, em um ato de desespero, ameaça a rival com um punhal. Chocada com seu próprio gesto, a jovem foge apavorada.

Na celebração do noivado, Rajá ordena que Nikya dance com as demais bailadeiras do templo. Durante a celebração, ela recebe uma cesta de flores com uma serpente venenosa escondida, que a ataca subitamente. Enquanto a dançarina agoniza, o Sacerdote Brâmane se prontifica a salvá-la, caso ela aceite pertencer a ele.

Solor é, então, tomado por pesar e remorso depois da morte de sua amada. E Magdaveya, querendo distraí-lo daquelas sombrias disposições, oferece-lhe ópio, o que o deixa em sono profundo. Ele sonha com Nikya e, nos olhos dela, vê os espectros das bailadeiras.

Quebrando seu juramento, o jovem guerreiro finalmente casa-se com Gamzatti e a terrível profecia da Bailadeira se realiza. Uma tempestade violenta deixa o templo em ruínas, e, dos escombros, surge Nikya para buscar Solor e viver com ele seu amor na eternidade.

A Cia Paulista de Dança Adriana Assaf foi criada em 2006, originada do projeto social Fazendo Arte na Ponta dos Pés! O grupo é uma Organização Social sem fins lucrativos, gerido pela APDAA - Associação Paulista de Dança Adriana Assaf. Sempre visando capacitar os bailarinos e dando uma perspectiva de futuro profissional, inclusive em grupos internacionais, A Cia Paulista de Dança já realizou mais de 200 espetáculos, entre ballets clássico de repertório, neoclássico e contemporâneo.