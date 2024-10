Outubro Rosa: projeto oferece próteses de aréola e reconstrução gratuita

Por: Patricia Alves

A empresária Natalia Beauty, por meio do Instituto Natalia Beauty, referência em reabilitação estética e emocional, desenvolve há anos um trabalho transformador que vai além das ações tradicionais do Outubro Rosa. O projeto, que acontece durante todo o ano, oferece próteses de aréolas feitas com silicone médico para mulheres que passaram pela mastectomia após o tratamento do câncer de mama. Além disso, o instituto realiza, gratuitamente, a reconstrução da aréola por meio da técnica de nanopigmentação, garantindo que as pacientes recuperem sua autoestima e vivam uma rotina com mais confiança e liberdade.

As próteses de aréola, criadas especialmente para simular as características naturais da mama, são aplicadas com uma cola especial que permite uma fixação de até 10 dias. As mulheres podem realizar atividades diárias como nadar, tomar banho e se expor ao sol sem preocupações.