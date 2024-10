Daisy e Marina Nasser: mãe e filha unidas em nova exposição

Marina Nasser cursou parte da Faculdade de Artes Plásticas em Boston, USA, na School of The Museum of Fine Arts e já participou de exposições na França e Alemanha. A organização da exposição está a cargo de Karina Nasser Pasmanik, também filha de Daisy, que há mais de 20 anos trabalha com arte e presta consultoria, ajudando pessoas a iniciarem pequenas e grandes coleções.



SERVIÇO

Nosso Universo Interior...

Abertura: 6 de novembro de 2024

Horário: Das 16 às 20h

Aberta ao público até: 19 de novembro de 2024

Horário: De terça a sexta-feira das 10 às 18h e aos sábados das 10 às 16h

Local: Galpão 556

Endereço: Rua Lavradio, 556 - Barra Funda - São Paulo

Telefone: +55 (11) 97877-7963