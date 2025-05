1º Festival de comida medieval acontece no Ibirapuera

Para quem quer fazer uma imersão na gastronomia típica poderá experienciar mais de 50 opções de pratos com inspiração no período e de diversas nacionalidades como Dinamarca, Rússia, Alemã, Lituânia, Polônia, Turquia, França, EUA, Espanha, Coreia e México.

Um dos destaques são Gravlax, salmão defumado Sueco, o Æbleflæsk é um prato tradicional da Dinamarca, que consiste em barriga de porco curada ou salgada, frita com maçãs, alho e açúcar, a Blini é um tipo de panqueca tradicional da Rússia, feita com massa fermentada de farinha de trigo branco ou trigo mourisco, aveia, cevada ou centeio, com leite, ovos e nata.

Haverá mais de 30 opções de bebidas. Além do Kvass, bebida não alcoólica medieval, considerado como um refrigerante na época, as cervejas artesanais e o hidromel, produzido a partir da fermentação de água e mel, tem sabor semelhante ao do vinho branco e é considerado a bebida mais antiga do mundo.



O torneio de esgrima medieval com maior destaque no Brasil é o Torneio das Flores, que faz parte do Medieval Experience Brasil. Praticado dentro das regras de reconhecimento da HEMA Ratints, o Torneio das Flores contará com mais de 50 atletas de várias partes do Brasil.

A esgrima histórica medieval é um método de combate com espadas, lanças, adagas e outras armas, caracterizado pela técnica e pela estratégia, mais do que um simples confronto físico. A percepção de tempo e distância era crucial para a eficácia do combate, influenciando o resultado do embate, tudo conforme os manuais medievais de esgrima. A esgrima medieval evoluiu para um esporte, com regras e um objetivo claro: tocar o adversário com a lâmina, evitando ser tocado.

"Além do Torneio de Combate Medieval, o evento também conta com outras atividades, como esgrima histórica, arqueria, danças medievais, música e gastronomia temática. O evento é uma oportunidade de mergulhar na cultura medieval e experimentar a emoção dos combates e da história de forma lúdica e acessível", finaliza Monalisa Santos, responsável pelos dois eventos.

Como participar?

Para participar das oficinas e interações gratuitas, é necessário realizar no Sympla ou fazer uma contribuição solidária, que seria: 1kg de alimento não perecível ou 1kg de ração para cães ou gatos. É possível também realizar uma doação opcional de R$ 10. Todo o valor arrecadado será destinado à compra de alimentos e rações para doação.