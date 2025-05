Como atletas profissionais podem imigrar para os Estados Unidos

Por: Flávia Viana

Os Estados Unidos há muito tempo tem sido um destino para os atletas mais talentosos do mundo — não apenas para competir no mais alto nível, mas também para acessar treinamentos de excelência, coaching e oportunidades de carreira. Seja no campo, no ringue ou no tabuleiro de xadrez, atletas de diversos países estão encontrando caminhos imigratórios para perseguir seus objetivos atléticos e profissionais no país.

A lei de imigração dos Estados Unidos oferece várias opções de visto e green card para indivíduos com talento atlético extraordinário, como o P-1A para atletas internacionais, o O-1A para pessoas com habilidades excepcionais e a petição EB-1A, que pode levar à residência permanente e cidadania.