Veja o que marcou a maior feira de inovação educacional da América Latina

A 30ª edição da Bett Brasil, maior evento de Inovação e Tecnologia para a Educação na América Latina, finalizou a temporada 2025 nesta semana. O encontro reuniu profissionais de diferentes áreas para discutir o futuro da educação, o papel da tecnologia, da liderança e das famílias no desenvolvimento dos estudantes.

Imagem: Reprodução

Entre os destaques, a final do Bett Brasil Edtech Awards premiou três soluções educacionais inovadoras. O evento também contou com transmissões ao vivo na Conexão Bett, entrevistas com especialistas e debates sobre temas atuais da educação.