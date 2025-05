Lady Gaga no Brasil: megaestrutura destaca nova fase do show business

A aguardada apresentação de Lady Gaga, marcada para o dia 3 de maio de 2025, em Copacabana, promete entrar para a história dos megaeventos no Brasil. Com expectativa de público de 1,6 milhão de pessoas e impacto estimado de R$ 600 milhões na economia carioca, o show gratuito contará com uma estrutura monumental: palco de 1.260 m², painel de LED de última geração e dez telões ao longo da praia.

Lady Gaga Imagem: Reprodução

Para o empresário Anderson Ricardo, referência na gestão de carreiras e planejamento de grandes espetáculos, eventos desse porte refletem o amadurecimento do mercado brasileiro de entretenimento ao vivo. "Trazer uma artista como a Lady Gaga para um show aberto ao público, com esse nível de produção, exige uma operação logística digna de grandes capitais do mundo", destaca.