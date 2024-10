Em Megalópolis, cinco atores do elenco já trabalharam com Francis Coppola

Megalópolis Imagem: Reprodução

Estreante com Coppola em "Apocalypse Now" (1979), Laurence Fishburne interpreta Fundi Romaine, o motorista de Cesar e guardião da história de Megalópolis. Talia Shire, conhecida por sua participação em "O Poderoso Chefão" como Connie Corleone, retorna aos filmes do irmão Coppola interpretando Constance Crassus Catilina, a mãe de Cesar. No filme, Constance é uma figura central para o desapontamento do filho, que, mesmo tendo a ambição de transformar uma cidade, vive buscando sempre a aprovação materna.

Laurence Fishburne em cena de Megalópolis Imagem: Cortesia Lionsgate US

James Remar, que já trabalhou com Coppola em "O Selvagem da Motocicleta" (1983), interpreta Mardian, um influente conselheiro político que orbita em torno dos embates entre Cesar e o prefeito. Mardian desempenha um papel crucial ao desafiar ou apoiar as visões utópicas de Cesar para a cidade de Nova Roma, ajudando a ampliar as tensões entre progresso e tradição que movem a narrativa.

Talia Shire em cena de Megalópolis Imagem: Cortesia Lionsgate US

Já D.B. Sweeney, que atuou sob a direção de Coppola em "Jardins de Pedra" (1987), interpreta Allegra, é um dos principais facilitadores dos planos de Cesar. A história gira em torno do conflito entre Cesar (Adam Driver), um artista que sonha com um futuro utópico, e Franklin Cicero (Giancarlo Esposito), o ambicioso prefeito de Nova Roma. O filme teve sua estreia mundial no Festival de Cinema de Cannes deste ano, onde disputou a Palma de Ouro, e será lançado exclusivamente nos cinemas brasileiros em 31 de outubro, com distribuição da O2 Play.