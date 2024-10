Carol Celico fala sobre gestão financeira em entrevista ao "No Lucro"

Carol deixou claro que, apesar de estar focada no crescimento de sua empresa, não busca abrir capital ou aceitar investidores no momento: "Eu não tenho intenção em abrir hoje para investidores, eu tenho intenção de criar uma empresa sólida que vá funcionar a longo prazo. Eu imagino meus filhos podendo trabalhar lá mais pra frente. Eu imagino ela ficar de uma forma sólida dentro da minha família."

Durante a entrevista, Carol também mencionou a influência que sua mãe teve sobre seu nível de exigência: "A minha mãe trabalhou muitos anos na Dior, uma marca de luxo, e isso influenciou muito meu background de exigência. Eu sinto que eu podia muita coisa, até porque a gente pertence a uma classe privilegiada. Tinha muitos amigos que gastavam muito mais que eu e eu sempre entendi que eu não era pertencente à classe social que eles estavam. Sempre vai ter e sempre terá alguém que tem muito mais, alguém que tem muito menos."

Por fim, Carol ressaltou a importância de impor limites para ensinar seus filhos a administrar seus recursos, oferecendo a eles lições valiosas sobre organização e planejamento. "Quando meus filhos gastam a mesada rápido demais, eu sou bem clara: 'Acabou, filho. Agora você vai ter que esperar até o próximo mês'. Eu acho que é uma forma de ensinar eles a terem consciência de como administrar o que têm. E eu digo: se sobrar no final do mês, você ganha mais liberdade no próximo, mas se acabar antes, fica no limite. Tem que aprender a se organizar."



A empresária Carol Celico foi a convidada do programa "No Lucro", apresentado por Phelipe Siani, que vai ao ar nesta terça-feira, 22 de outubro. A entrevista será transmitida no canal da CNN POP no YouTube e na TV às 23h30, na tela da CNN Brasil. Durante o bate-papo, Carol compartilhou sua visão sobre o futuro da sua empresa, as influências que moldaram seu senso de responsabilidade financeira e como ela e seu ex-marido, o ex-jogador Kaká, têm educado seus filhos sobre dinheiro.

Um ponto discutido foi o papel de Kaká, seu ex-marido, na educação financeira dos filhos: "O Kaká sempre foi muito disciplinado com dinheiro, e isso influenciou muito a nossa família. Ele é muito pé no chão, sempre planejou muito bem o que fazer com o patrimônio. Isso passou para os nossos filhos, e hoje, com a mesada, a gente tenta ensinar eles a ter responsabilidade, a saber gastar e guardar. Meu ex-marido pede para eles montarem planilhas, e eu acho isso ótimo, porque eles precisam ver de onde está vindo e para onde está indo o dinheiro."

