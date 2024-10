'A Última Sessão de Freud' retorna a SP para três únicas apresentações

Por: Patricia Alves

"A Última Sessão de Freud", o maior sucesso do teatro brasileiro desde 2022, dirigida por Elias Andreato, com o texto do autor americano Mark St. Germain, já cumpriu 290 apresentações, foi vista por mais de 115 mil pessoas e retorna aos palcos nos dias 01, 02 e 03 de novembro de 2024 no Teatro Bravos em São Paulo. A trama apresenta um encontro fictício entre Sigmund Freud (Odilon Wagner) - o pai da psicanálise, e o escritor, poeta e crítico literário C.S.Lewis (Marcello Airoldi), dois intelectuais que influenciaram o pensamento científico filosófico da sociedade do século 20.