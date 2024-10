Show histórico com Titãs, Ney Matogrosso, Luiza Possi e mais

No dia 22 de outubro, o Teatro Bradesco celebrará seus 15 anos e, para comemorar, o público poderá assistir um show intimista dos Titãs, o "Microfonado". Sérgio Britto, Branco Mello e Tony Bellotto, acompanhados por Beto Lee e Mario Fabre, apresentarão novas versões dos clássicos da banda, além de músicas do álbum Olho Furta-Cor.

Titãs Imagem: Dantas Jr/Divulgação

O show terá as participações especiais de Ney Matogrosso, Vitor Kley, Luiza Possi e Roberto de Carvalho. O evento, que acontece no dia 22 de outubro, será integralmente gravado para o projeto "Teatro Bradesco Apresenta" e disponibilizado no canal oficial do YouTube do Teatro Bradesco, a partir de 30 de outubro.