KISS se une a causa solidária no RS em leilão de itens exclusivos

A banda norte-americana KISS se une à Opus Entretenimento, produtora responsável pelos últimos shows do grupo em Porto Alegre, para ajudar as vítimas das recentes enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul. Em um gesto de solidariedade, Paul Stanley (vocal/guitarra), Gene Simmons (vocal/baixo), Eric Singer (bateria) e Tommy Thayer (guitarra) enviaram seis itens exclusivos de colecionador, que serão leiloados durante jantar beneficente na capital gaúcha.

Imagem: Divulgação

O leilão será realizado nesta quinta-feira (10), na Associação Leopoldina Juvenil. A realização do evento é do Instituto Sou de Fazer, fundado pelo ex-atleta e empresário Rafael Sobis, e reunirá importantes lideranças comunitárias, empresários e personalidades comprometidas com a causa. Todo o valor arrecadado será destinado à reconstrução de lares e instituições educacionais, permitindo que as comunidades possam se reerguer de maneira digna e rápida.