Grace Gianoukas traz de volta projeto que mudou a cena teatral paulistana

Em outubro de 2024, a Terça Insana, projeto de comédia que esteve em atividade constante de 2001 a 2014, que levou ao palco quase 400 artistas em cerca de 700 cenas, personagens originais distribuídas por 542 roteiros diferentes e com mais de 3 milhões e meio de espectadores, estaria completando 23 anos.

Grace Gianoukas Imagem: Divulgação

Para matar a saudade deste divisor de águas da comédia contemporânea, com seu humor filosófico e surpreendente, Grace Gianoukas e Ventilador de Talentos Produções Artísticas resolveram reunir atores que participaram do projeto para 5 apresentações no Clube Barbixas em São Paulo, e no estilo TERÇA INSANA, um tema diferente por semana. Serão 3 shows temáticos, sendo um inédito e 2 shows com apresentações de personagens clássicos. Os ingressos e a programação completa estão disponíveis no Sympla.