Shopping promove desfile de modelos com 50 anos ou mais

No dia 5 de outubro, às 17h, os corredores do Shopping Penha se transformarão em passarelas para a 2ª edição do Fashion Tour, um desfile protagonizado por modelos com 50 anos ou mais.

O evento apresenta ao público as tendências de moda democrática para o verão 24/25, com foco em peças que aliam conforto e autenticidade, respeitando o estilo e o biotipo de cada participante. No total, o desfile itinerante conta com 25 modelos, entre homens e mulheres, que foram escolhidos em sua maioria entre os participantes do Projeto Viva Bem e Projeto CONVIVA, ações do Shopping Penha que incentivam a prática de exercícios físicos para pessoas da terceira idade e workshops com diversos temas.