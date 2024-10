Helena Ranaldi e Martha Meola estrelam 'Por trás das Flores'

A peça "Por trás das Flores", com texto de Samir Yazbek, dirigido por Marcelo Lazzaratto e estrelado por Helena Ranaldi e Martha Meola, volta com nova temporada a partir do dia 29 de Outubro. O espetáculo aborda, por meio de uma linguagem poética, a relação entre uma Filha (Helena Ranaldi) e uma Mãe (Martha Meola). Localizada no Norte do Líbano, mas também na imaginação da filha, a ação da peça acompanha a tentativa de a mãe convencer a filha a voltar para o Brasil e viver entre os seus. Contrapondo tradição e modernidade, a história enfatiza as diferenças entre a cultura libanesa e a brasileira, além de revelar o abismo que separa o mundo de hoje daquele de meados do século XX, quando a Mãe migrou para o Brasil.

Por trás das Flores Imagem: Camila Rios/Divulgação

Segundo Marcelo Lazzaratto, o espetáculo apresenta como espaço único, em que ocorre a ação, um quarto de uma antiga casa no Líbano. A encenação optou por manter apenas três elementos essenciais para configurá-lo: um tapete, um baú e um vaso com uma muda de Cedro-do-Líbano. Essa opção sintética aposta no jogo entre as atrizes para configurar as paisagens libanesas, que é o anseio da Filha; o cotidiano no Brasil, que é o desejo da Mãe; e todas as outras imagens vindas de suas memórias.