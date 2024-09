Projeto musical que celebra Ayrton Senna lança álbum inédito

O piloto brasileiro Ayrton Senna é uma lenda do automobilismo mundial e ultrapassa as fronteiras do esporte. Agora, a história, conquistas e a vida do tricampeão de Fórmula 1 serão narradas em um formato inédito: o projeto Senna Driven lança em 2024 um álbum de música eletrônica inspirado nos valores do piloto, para conectar fãs de todo o mundo.

Imagem: Senna Brands/Divulgação

O lançamento global será no dia 1º de novembro, durante a programação do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 e é uma parceria entre a Universal Music, Senna Brands e Bulldozer Network. Antes desta data, algumas músicas já foram apresentadas em performances. Armin Van Buuren e Meduza incluíram a novidade em seus sets na Fanzone do GP da Holanda e no grid da etapa de Monza, respectivamente.

Agora, outros DJs convidados do projeto tocam os singles do Senna Driven pela primeira vez no Brasil. Mais precisamente no palco eletrônico do Rock in Rio, o New Dance Order, durante os dias do festival, entre 13 e 22 de setembro. Entre os nomes do line-up do festival que também compõem o projeto estão os brasileiros KVSH, Illusionize, Ownboss, Chemical Surf, Ruback e Dubdogz, Liu, Cat Dealers e Maz & Antdot. O disco traz 23 faixas criadas por 33 artistas, de 13 nacionalidades diferentes, representando países com importantes histórias de Senna nas pistas, seja no kart ou na Fórmula 1. O álbum Senna Driven estará disponível nas plataformas de streaming e em formato de vinil. Mais informações estão na página oficial.