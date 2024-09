Último trabalho de Jô Soares no teatro volta a São Paulo em curta temporada

"Gaslight - Uma Relação Tóxica", último trabalho de Jô Soares no teatro e uma das peças de maior sucesso da história da Broadway, reestreia em São Paulo para uma curta temporada no Teatro Itália, de 12 a 22 de setembro. Com elenco formado por Érica Montanheiro, Giovani Tozi, Gustavo Merighi, Mila Ribeiro e Maria Joana, o espetáculo marcaria a volta de Jô aos palcos como diretor, quatro anos após dirigir e atuar em A Noite de 16 de Janeiro. Com cenário de Marco Lima, figurino de Karen Brusttolin, iluminação de César Pivetti, e trilha sonora original de Ricardo Severo, a montagem era cuidada de perto por Jô Soares, que trabalhou na concepção da encenação até os últimos dias.

Érica Montanheiro e Giovani Tozi Imagem: Divulgação

A peça retrata um casal em crise. Jack desconfia que sua esposa Bella esteja louca. Ela teme pela própria saúde mental, pois reconhece que tem agido de forma estranha. Com a ajuda de um inspetor bem humorado, Bella é provocada a desvendar os mistérios de sua loucura. A versão brasileira começou a ser gestada em 2018. "Gaslight nasceu numa noite de cinema no apartamento do Jô, quando nós dois assistimos à versão cinematográfica, de 1944, estrelada por Ingrid Bergman. Fiz o convite arriscado para levarmos a história aos palcos e ele topou", conta o ator e idealizador do projeto Giovani Tozi, também produtor do projeto ao lado da produtora e fotógrafa Priscila Prade.