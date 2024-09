Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp está de volta

Nas mesas, também chegam à vontade Camarão Crocante com Molho Tártaro e Limão, Camarão na Panko, recheado com Catupiry, além de Costelinha de Tambaqui Crocante e Isca de Peixe com Molho de Alho. Toda quarta e sábado, tem Ostras Frescas incluídas no cardápio. A quinta-feira é dia de saborear Caranguejada e Pirão de Caranguejo. Na sexta-feira tem um Festival de Ceviche. Aos domingos, o prato especial extra é o Macarrão com Camarão no Parmesão Grana Padano.

Imagem: Divulgação

Todas as semanas também serão servidos variados pratos feitos com diversos tipos de peixes, além de todas as demais opções de pratos e saladas. A ideia é apresentar toda a variedade de produtos comercializados no Setor de Pescados da Ceagesp. Quem for ao evento também terá ainda à disposição uma variada mesa com os pratos de acompanhamento, como Bobó de Camarão, Camarão Internacional, Moqueca à Baiana, Pirão de Peixe, Arroz Branco, Arroz de Ervas, entre outros, que mudam semanalmente.

Pelo preço fixo de R$ 119,90 por pessoa, o público pode comer, quantas vezes quiser, quase 60 itens disponíveis no cardápio. As bebidas e as sobremesas são cobradas à parte.

SERVIÇO

Quando: de 04 de setembro a 22 de dezembro (quarta a domingo).

Horários: quarta, quinta e sexta, das 18h às 23h30 (jantar). Aos sábados, das 12h às 23h30 (almoço e jantar). Aos domingos, das 12h às 17h (somente almoço).

Mais informações e reservas: festivaisceagesp.com.br

Imagem: Divulgação