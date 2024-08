'Legalmente Loira - O Musical' prorroga temporada

Baseado no livro de Amanda Brown e adaptado para os cinemas em 2001, o grande sucesso de público Legalmente Loira ganhou os palcos da Broadway em formato musical em 2007, sendo indicado em sete categorias do Tony Awards e em dez categorias do Drama Desk Awards.

Legalmente Loira - O Musical Imagem: Andreia Machado/Divulgação

Sucesso de público, a produção brasileira prorroga a temporada em São Paulo até o dia 06 de outubro no Teatro Claro mais SP. O espetáculo tem música e letras de Laurence O'Keefe e texto de Heather Hach. Na trama, Woods, jovem estudante de moda, espera ser pedida em casamento pelo seu namorado, mas ele termina com ela sob o pretexto de que quer cursar a Universidade de Harvard e o estereótipo de Elle não fará bem para sua carreira. Para provar que inteligência não depende de aparências, ela resolve entrar na mesma faculdade de Direito que o ex-namorado.

SERVIÇO

LEGALMENTE LOIRA

Local: Teatro Claro SP - Shopping Vila Olímpia - R. Olimpíadas, 360 - Vila Olímpia, São Paulo - SP

Temporada: 17 de julho a 6 de outubro de 2024

INGRESSOS

Bilheteria on-line: https://uhuu.com

Bilheteria física

Local: Shopping Vila Olímpia - R. Olimpíadas, 360 - Vila Olímpia, São Paulo - SP, 04551-000 - 1 Piso - Acesso A