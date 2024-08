Bella Paulista celebra 22 anos com degustação de queijos, vinhos e frios

Sem nunca fechar, a megapadaria Bella Paulista, localizada na Rua Haddock Lobo, comemora seus 22 anos de fundação no próximo sábado, dia 10 de agosto, e preparou uma ação especial para os clientes: quem for até a Bella nesse data poderá participar da degustação de vinhos, queijos e frios. Além disso, o mês todo será premiado por lá, com descontos e promoções especiais de aniversário em diversos itens do amplo cardápio.

Rua Haddock Lobo, 354, Cerqueira César | Telefones: (11) 3129-8340 e (11) 3214-3347 | Horário de funcionamento: diariamente, 24h por dia | @padariabellapaulista