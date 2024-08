Claude Troisgros lança novo Negroni

O complexo do Le Quartier em São Paulo foi inaugurado com o restaurante Chez Claude, em 2020. Em celebração aos quatro anos do projeto, o Le Quartier lança seu primeiro produto - um negroni engarrafado.

Claude Troisgros Imagem: Divulgação

A receita clássica que leva gin, vermute e Campari, é um dos aperitivos preferidos do chef, "Adoro negroni, tem um amargor adocicado que cai muito bem antes de iniciar uma refeição. É uma bebida que eu também costumo servir em casa quando recebo amigos.", disse Claude.